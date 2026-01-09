Fin a venta de animales en Mercado de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO.- La alcaldía Venustiano Carranza, encabezada por Evelyn Parra, destacó que puso fin a la venta de animales en el Mercado de Sonora, con lo que dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

La demarcación logró terminar con casi 70 años de esta práctica, ahora prohibida, en uno de los mercados más emblemáticos de la Ciudad de México.

Cabe recordar que el 1 de enero de 2026 entró en vigor la prohibición judicial emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que confirmó la suspensión total e inmediata de la venta de animales en los locales que así lo hacían en el Mercado de Sonora.

En un comunicado, la alcaldía destacó que este logro fue posible gracias a la coordinación estrecha entre la alcaldesa Evelyn Parra; la jefa de Gobierno, Clara Brugada; y los locatarios de dicho mercado, quienes participaron en un proceso de diálogo y transición ordenada, que marca un precedente en la Ciudad de México.

La alcaldesa destacó que esta acción tiene como objetivo salvaguardar el bienestar animal, a la vez que se brinda acompañamiento a los comerciantes para que puedan cambiar de giro.