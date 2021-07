Firma señalada de espionaje presumía que PF era su cliente

KBH Track, empresa mexicana acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser utilizada por la compañía israelí NSO Group para realizar espionaje telefónico, a través del programa Pegasus, a más de 15 mil funcionarios, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos presumía que entre sus clientes estaba la extinta Policía Federal (PF).

En el documento interno Control de Flotillas y Recursos Logísticos, al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso, se detalla que el dueño de la empresa, el israelí Uri Asbacher Benarama, y su CEO, Víctor Cedillo, aseguraban que la firma se fundó en 2002 y tenía como lema: "Supliendo las necesidades tecnológicas de la milicia y las principales entidades de seguridad del país.

"Cumpliendo soluciones de alta demanda para clientes como Policía Federal".

El texto indicaba que KBH Track Tech, que también usaba el nombre KBH Applied Technologies Group, era una casa de desarrollo de tecnologías de sistemas de alta seguridad, con dos divisiones mayores: desarrollo de software, la cual contaba con 28 ingenieros, y desarrollo embebido firmware, integrada por 12 ingenieros.

Señalaba que su otra empresa BSD Security System contaba con más de mil técnicos, quienes se especializaban "en sistemas de seguridad, inteligencia policial e inteligencia militar".

Mientras su división KBH Aviatión sumaba 167 técnicos en operaciones de geoposición y sensores aéreos.

"Todos los desarrollos son de ingeniería propietaria. KBH diseña propuestas llave en mano para el cliente. Nuestra experiencia mundial en el sector de la seguridad nos pone a la vanguardia en las mejores técnicas y las más innovadoras tecnologías, brindando las mejores soluciones a nuestros clientes".

La empresa también otorgaba servicio en la operación de circuito cerrado de cámaras de vigilancia en zonas urbanas, administración de sistemas de GPS, venta de aeronaves tripuladas y no tripuladas, mantenimiento de aeronaves, venta de equipamiento especializado y en el monitoreo de flotillas de camiones de carga.

"KBH Track Teck brinda soluciones inteligentes llave en mano para la administración, control y mejora de rendimientos de flotillas con la última tecnología de evolución de los sistemas de telemática.

"Diseñado para la operación de gestión de flotas más exigente, ofreciendo escalabilidad, compatibilidad y funcionalidades adicionales para una operación más eficiente, con altas reducciones de consumo de combustible y reducción en costos de mantenimientos, ya que soporta protocolos de comunicaciones CAN Bus y OBDII, permitiendo en tiempo real detectar fallas y códigos".

En un anuncio publicado en redes sociales en septiembre de 2012, KBH Track Teck solicitaba a un ingeniero en electrónica con experiencia en sistemas GPS, Listener, Gateways y sistemas de localización: "Conocimientos generales de ensamblador, Linux y SQL. Para laborar en el D.F. Sueldo según aptitudes.

"La dirección para entrevista es Ejército Nacional no. 718, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 115200. Tel: (55) 62 75 87 00. Con el Ing. Víctor Cedillo", se señalaba en la convocatoria

El Gran Diario de México obtuvo información de que Víctor Cedillo "H", señalado por la FGR de encabezar la administración para el espionaje telefónico a diversos actores sociales en nuestro país, fungía como director Ejecutivo de KBH Applied Technologies Group desde enero de 2010.

Víctor Cedillo estudió en el año 2013 en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) de la Universidad Panamericana (UP). Mientras que de Uri Asbacher Benarama, dueño de KBH Track Teck, huyo hace más de dos años de México.