Fiscal de Serbia acusa a Ministro y aliados por abuso de poder en proyecto inmobiliario

BELGRADO (AP) — El fiscal de Serbia para el crimen organizado acusó el lunes a un ministro del gobierno y a otras tres personas de abuso de poder y falsificación de documentos para ayudar a allanar el camino para un proyecto inmobiliario vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Los cargos penales pesan contra el ministro de Cultura Nikola Selakovic, quien es un aliado cercano del presidente autocrático Aleksandar Vucic, y otros tres funcionarios, según un comunicado publicado en el sitio web oficial de la Fiscalía Pública para el Crimen Organizado.

La investigación se centra en una controversia sobre un complejo militar bombardeado en el centro de Belgrado que era una zona protegida de patrimonio cultural, pero que enfrenta una remodelación como un complejo de lujo.

El año pasado, el gobierno de Serbia firmó un acuerdo de arrendamiento por 99 años con Affinity Global Development, vinculada a Kushner, en Estados Unidos. En ese momento, Kushner confirmó informes de que su empresa planea financiar el proyecto de 500 millones de dólares. Este incluiría un hotel de gran altura, un complejo de apartamentos de lujo, espacios de oficinas y tiendas.

Selakovic y otros supuestamente levantaron ilegalmente el estatus de protección del sitio falsificando documentación.

No estaba claro cuándo será el juicio.

La propuesta de construcción cuenta con el respaldo del gobierno de Vucic, pero ha encontrado una fuerte oposición de expertos tanto en el país como en el extranjero, así como del público serbio.

El mes pasado, los legisladores serbios aprobaron una ley especial que despeja el camino para la construcción, a pesar de la investigación en curso. Vucic ha dicho que el proyecto sería bueno para las relaciones de Serbia con Estados Unidos y que perdonaría a cualquiera condenado en el caso.

"Soy culpable", dijo recientemente. "Soy el que quería la modernización de Serbia. Soy el que quería atraer a un gran inversor".

La administración de Estados Unidos ha impuesto aranceles del 35% a las importaciones de Serbia. También ha sancionado al proveedor de petróleo monopolista de Serbia, que está controlado por Rusia.

Los críticos dicen que el edificio es un monumento arquitectónico, visto como un símbolo de resistencia al bombardeo de la OTAN liderado por Estados Unidos, que sigue siendo ampliamente visto en el país balcánico como una "agresión" injusta.

Serbia fue bombardeada en 1999 durante 78 días para obligar al entonces presidente Slobodan Miloševic a poner fin a su represión contra los albaneses étnicos separatistas en Kosovo. El sentimiento anti-OTAN sigue siendo fuerte en Serbia, y el papel de Estados Unidos en la remodelación de los edificios militares es particularmente sensible entre muchos serbios.

Los edificios son vistos como ejemplos destacados de la arquitectura de mediados del siglo XX en la antigua Yugoslavia.