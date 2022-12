Fiscal de Sinaloa pide prudencia sobre caso de asesinato de Anahí

A-AA+

CULIACÁN, Sin., diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- La Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada dijo que no es posible, ni prudente señalar a posibles responsables del asesinato de la joven Norma Anahí, cuyo cuerpo fue localizado en aguas de un canal del municipio de Ahome, hasta que no concluyan las investigaciones del caso.

Comentó que desde el momento que se tuvo conocimiento de su desaparición el pasado nueve de diciembre, se integró un grupo especial de investigación, el cual permitió localizar a la mujer, lamentablemente sin vida.

La funcionaria expuso que la carpeta de investigación está en curso, debidamente sustentada, por lo que espera tener resultados muy pronto, para dar tranquilidad a la familia de la joven que fue encontrada muerta.

Sara Bruna expuso que se debe tener mucho cuidado en no afectar las investigaciones ya que cualquier detalle puede retrasar cualquier avance que se tenga y se tiene que atender los protocolos y cuidar el debido proceso para quienes pudieran estar involucrados en ese asunto.

La familia de la víctima, la cual fue localizada en un canal hidráulico del ejido 20 de noviembre, en el municipio de Ahome reveló que la reconocieron por los tatuajes que tiene en uno de sus brazos, en virtud que su rostro estaba desfigurado a golpes.

La joven, madre de una pequeña niña fue vista por última vez el pasado 9 de diciembre, al salir de su hogar en el fraccionamiento Realito, de la ciudad de los Mochis y abordar un taxi, por lo que tres días después la Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Alba de Búsqueda, con sus datos, en los que se describen sus tatuajes.