Fiscal revela complicidad de policías con el crimen en Guanajuato

El fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, reveló la complicidad de policías municipales de Villagrán con el crimen organizado, a quienes les han asegurado vehículos robados que ocultaban en las instalaciones de la corporación.

El abogado informó que también realiza investigaciones en contra de corporaciones policiales de otros municipios en la que sus elementos pudieran estar coludidos con criminales, aunque no precisó a qué ciudades corresponde.

Zamarripa Aguirre señaló que en el caso de Villagrán los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encontraron vehículos, minutos después de que habían sido robados, dentro de las instalaciones municipales, "lo cual implica complicidades".

"En una pensión a cargo de ellos estaban una serie de vehículos y acababan de ser unos momentos antes robados y ahí los estaban resguardando", precisó.

Sin dar la cifra, dijo que varios oficiales han sido detenidos por esos hechos y se ha ejercitado la acción penal en su contra. "Se han judicializado a elementos de esa corporación".

Tras la serie de asesinatos en Salvatierra y Tarimoro, anunció la asignación de un grupo especial de la Agencia de Investigación Criminal para las investigaciones. En el caso del Tarimoro dijo que llevan 16 indagatorias (en una semana).

Carlos Zamarripa afirma que críticas en su contra son partidistas

Ante las críticas que le ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador por su desempeño y que incluso ha pedido que se retire de la FGE, Carlos Zamarripa, afirmó que sigue dando resultados con todas las personas que integran la fiscalía.

"Más allá, como bien dijo el señor gobernador, de repartir culpas nosotros seguimos trabajando día con día y no hay un sólo día donde no tengamos detenciones y hagamos este combate a la criminalidad para poder llevar a cabo nuestra tarea que es la procuración de justicia".

Dijo que sin duda las críticas que se le hacen es un tema partidista de algún partido político.