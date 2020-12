Fiscales refuerzan la lucha antitrata

Fiscales estatales lanzaron un llamado para reforzar la lucha contra la trata y las leyes vigentes en la materia, principalmente para obtener mayor información sobre las redes de lavado de dinero que financian a quienes se dedican a este delito.

En el foro Retos y avances en la persecución del delito de trata de personas y en la atención a las víctimas de este delito, realizado por la Comisión Unidos VS la Trata, los fiscales expusieron casos en los que han detectado las diferentes formas de operar de estas redes en entidades como Oaxaca, Quintana Roo y Estado de México.

El fiscal mexiquense Alejandro Gómez reconoció que la pandemia de Covid-19 provocó el incremento de establecimientos clandestinos para la explotación sexual y trata de personas en la entidad.

"El delito de trata de personas no es un ilícito que nos vaya a llegar a la barandilla del Ministerio Público, lo tenemos que ir a buscar a la calle", señaló el especialista.

"Los giros donde se tienen bailes eróticos, exóticos, que desgraciadamente ahora en tiempos de pandemia están funcionando por la puerta de atrás, te abren una puerta chiquita, invitan a ciertas personas en particular, ahí seguimos teniendo problemas", agregó el funcionario.

El Estado de México cuenta con tres refugios especializados en trata y un programa para la salida de personas en prostitución que buscan aprender un oficio.

Rubén Vasconcelos, fiscal de Oaxaca, reconoció que las investigaciones en el delito de trata deben ser proactivas y no sólo reactivas: "Realizamos cada vez más labores de inteligencia con nuestros analistas y policías y reforzamos la actuación coordinada entre policías y agentes del Ministerio Público", afirmó.

Explicó que la estrategia de reforzar las labores de inteligencia lleva a casos de éxito como el desmantelamiento que ocurrió en septiembre pasado, de una red de trata que operaba en un local que aparecía como lavandería y donde se practicaba la prostitución.

Óscar Montes de Oca, fiscal de Quintana Roo, comentó que debido al alto flujo turístico en la entidad, las organizaciones criminales aprovechan para la trata y reconoció que incluso esta conducta ha sido normalizada: "Hemos realizado operativos, tenemos personas procesadas, hace dos meses tuvimos una acción en lugares que tenían operando dentro de la ilegalidad más de 20 años, nadie los había tocado, había una red de protección", detalló.