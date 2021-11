Fiscalía CDMX investiga a 23 exfuncionarios de Mancera

La Fiscalía capitalina confirmó la detención de Julio Cesar Serna, gracias a la información que dio el testigo protegido, Miguel Ángel Vázquez, quien proporcionó "detalles" sensibles del modus operandi de quien fuera el hombre de confianza del ex jefe de Gobierno y actual senador, Miguel Ángel Mancera.

Además de esta detención, la investigación de la Fiscalía capitalina apunta que por lo menos otros 23 ex funcionarios -15 de primer nivel- están bajo investigación, mientras tanto, Julio Cesar Serna, ya duerme en el Reclusorio Norte investigado por enriquecimiento ilícito.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), explicó que el imputado fue detenido en las inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón, "como se recordará, a Julio César "N", otrora Coordinador General del Gabinete en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en septiembre de 2019, la Secretaría de Contraloría resolvió inhabilitarlo por un período de 10 años para ejercer el servicio público, junto con otros dos servidores públicos, por incurrir en irregularidades, como la venta y asignación ilegal de bodegas en la Central de Abasto" .

"Julio César "N" también se encuentra relacionado con una carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos por su probable participación en la comisión del delito de uso Indebido de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, y en otra más, iniciada en la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa por su probable participación en la comisión del delito de daño a la propiedad ajena", explicó el vocero de la institución.

Con base en las investigaciones hechas a la evolución patrimonial del aprehendido, los bienes con los que cuenta y los gastos que realizaba no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó.

"Es posible que una parte de los recursos obtenidos por dicha persona, tengan su origen en el Impuesto sobre la Renta (ISR) aportado por trabajadoras y trabajadores de la administración pública de la ciudad.

Derivado de las investigaciones desarrolladas, fueron localizados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México cinco bienes inmuebles y un espacio de estacionamiento que no están contemplados en declaraciones patrimoniales; tres de ellos y el estacionamiento, ubicados en la alcaldía Álvaro Obregón, y los otros dos en la alcaldía Benito Juárez", dijo.

Expuso también que en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, existe registro de una razón social y 14 propiedades que no están contempladas en las declaraciones de intereses.

Respecto a los bienes inmuebles señalados, el único que se encuentra documentado a nombre de Julio César "N" es uno que está ubicado en la alcaldía Benito Juárez.