Fiscalía de Edomex desmiente recompensa por asesina de "Huellitas"

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- Después de que Vanessa "N", una estudiante de bachillerato, asesinara con extrema crueldad animal a "Huellitas", un perro que había adoptado, por medio de redes sociales se difundieron fichas de búsqueda del Estado de México, con una supuesta recompensa por la joven.

El animal fue asesinado con arma blanca y atado para que se desangrara; las imágenes del can muerto y capturas de pantalla con la confesión de que el acto fue hecho por diversión, fueron exhibidos y causaron indignación social.

Por medio de redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que las fichas de recompensa por Vanessa y otras dos personas son falsas, puesto que por el momento no ha emitido ningún comunicado o boletín al respecto. Además, que dicho maltrato no fue registrado en la entidad mexiquense sino en el municipio de Huauchinango, Puebla.

En las imágenes ofrecen 250 mil por Vanessa, y 50 mil por las otras dos personas que presuntamente son sus padres, en los boletines se encuentran los logos de la FGR y del Estado de México.

"Esta Institución no ha emitido esos boletines de búsqueda o recompensa en relación con supuestos hechos de maltrato animal y no existe registro de que hubieran ocurrido en el Estado de México", informó la dependencia vía Twitter.