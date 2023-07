Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Chilpancingo

A-AA+

La fiscal general del estado, la teniente Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informó que se integró una carpeta de investigación contra la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, por las fotografías, el audio y el video donde fue exhibida en una reunión con el presunto líder de la organización criminal Los Ardillos.

Casi 15 días después de que se diera a conocer el primer mensaje en el que se vincula a Hernández Martínez con organizaciones criminales, habló del tema la fiscal.

"Por las comunicaciones de la presidenta (los videos y audios de la alcaldesa) hay una carpeta (de investigación)", afirmó la fiscal este jueves en Acapulco.

—Estos videos que están saliendo de la alcaldesa, ¿cuál es la situación? ¿se está haciendo una investigación? —preguntó un reportero.

—"Así es, efectivamente aparte del pronunciamiento del señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) me quiero imaginar que por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ya se inició la carpeta de investigación correspondiente, sin embargo, por cualquier otro delito del orden común que pueda ser competencia de la Fiscalía General del Estado, nosotros también haremos la investigación y si es necesario declinaremos en su momento la competencia a la FGR".

Valdovinos Salmerón explicó que la carpeta de investigación que se abrió fue por los videos y de ahí se establecerán líneas de investigación que pueden tipificar delitos del fuero común o federal.

"Estos delitos podrían tratarse de delincuencia organizada y otros del orden federal", afirmó Valdovinos Salmerón.

La Fiscal del Estado dijo que por los disturbios que realizaron durante dos días de esta semana pobladores en las carreteras federales en los edificios del Congreso y Palacio de Gobierno en Chilpancingo se dio el inicio de dos carpetas de investigación.

"Hay una carpeta de investigación por la retención de los servidores públicos (5 policías estatales, 4 de la Guardia Nacional y cuatro funcionarios) y hay otra por motín y sabotaje", explicó la Fiscal.



Hallan siete cuerpos desmembrados y con mensajes dirigidos a Norma Otilia

La madrugada del sábado 24 de junio, en la calle 16 de Septiembre, en el centro de la ciudad, dejaron siete cuerpos desmembrados en la calle y cinco cabezas en el cobre de una camioneta.

Junto al hallazgo, había cuatro cartulinas con mensajes. Uno de ellos iba dirigido a Norma Otilia.

"Saludos presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme. Con cariño, tu amigo".

La alcaldesa negó que se haya reunido con un líder criminal y pidió a la FGR que atrajera la investigación para deslindar responsabilidades.

El pasado 5 de julio se difundió un video hecho con dos fotografías y un audio , en una de las imágenes se ve a la morenista saludando de mano al presunto líder crimen y en la otra a la alcaldesa sentada junto con su esposo, Diego Omar Benigno González y frente de ambos está el presunto líder.

En el audio se escucha el siguiente diálogo:

—Yo te hacía más viejito —dice la alcaldesa al criminal.

—Adelante. Sí, ya estamos viejitos.

—Estás en el cuarto piso. Está bien.

Este miércoles se difundió un fragmento del video, donde la alcaldesa habla con el presunto líder criminal sobre seguridad.

En Guerrero, las dirigencias del PRD y PAN exigieron a Hernández Martínez que se separe del cargo para que sea investigada.



Alcaldesa de Chilpancingo acepta que sí se reunió con líder de Los Ardillos

El pasado 5 de julio, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández (Morena), reconoció que tuvo un encuentro con uno de los líderes criminales de Guerrero, esto luego que se diera a conocer un video en la que se les ve juntos.

En redes sociales circuló el video en el que se ve a la alcaldesa con un hombre que viste playera negra y gorra negra, que se identificado como el líder del grupo criminal de Los Ardillos.

Se desconoce cuándo se llevó a cabo dicho encuentro y si es el único que ha tenido lugar entre ambos personajes.

Cuestionada al respecto, Norma Otilia Hernández reconoció que el encuentro sí se llevó a cabo y agregó que no hizo ningún compromiso.