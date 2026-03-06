Fiscalía de Morelos confirma hallazgo de Stephanye Contreras

CUERNAVACA

, Mor., marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Ladel Estado de

informó que la joven, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de(UAEM) reportada como desaparecida, fue localizada con vida.Por lo anterior, la dependencia señaló que fueelpara lade la joven de 18 años y alumna de la carrera de Nutrición.De acuerdo con el mensaje difundido por sus familiares, la joven salió ayer jueves desdecon rumbo a, para buscar información sobre las marchas realizadas en la universidad, donde cursa sus estudios en la Facultad de Nutriología.Tras su desaparición, apareció un mensaje colgado en el muro de Facebook de la joven en el que expresó que no se encontraba desparecida, a pesar de que sus padres presentaron laesta madrugada."Hola a todos. Hago esta publicación para aclarar que NO estoy desaparecida ni me ha pasado nada malo. Me encuentro perfectamente bien. He decidido alejarme por. Les pido de la manera más atenta que dejen de difundir información falsa sobre mi desaparición, ya que esto solo genera una alarma innecesaria. Estoy sana, a salvo y en contacto con quien yo decido estarlo. Agradezco su comprensión y respeto a mi", cita el mensaje.