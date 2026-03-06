Fiscalía de Tabasco reporta hallazgo de nueva fosa clandestina
Este es el tercer hallazgo reciente de fosas clandestinas en Tabasco, según informó la Fiscalía estatal.
VILLAHERMOSA, Tab., marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Tras la ejecución de unaorden de cateo emitida por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado
(FGE) reportó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Centro, aunque sin precisar la localidad en la que fue localizada.
La corporación policiaca refirió que fue a través de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas e Investigación de los Delitos de la Desaparición Forzada de Personas, siendo el tercer sitio de inhumación ilegal, encontrado en fechas recientes.
Refirió que, la diligencia fue realizada en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, identificaron una fosa clandestina con restos óseos enterrados.
Sin embargo, los peritos y especialistas en antropología forense de la Fiscalía aún trabajan en la determinación del número de víctimas.
Además de que, los servicios periciales se encuentran realizando el levantamiento de indicios y las pruebas genéticas necesarias para lograr la pronta identificación.
Cabe señalar que, apenas el lunes 2 de marzo, las autoridades localizaron una fosa clandestina en el poblado Huapacal de Jalpa de Méndez, donde ubicaron el cuerpo sin vida de un hombre que días antes había sido reportado como desaparecido.
Mientras que, el 10 de febrero pasado, la Fiscalía informó de la una fosa clandestina, tras el cateo de un predio en la ranchería Oriente, en el municipio de Paraíso y posteriormente el 18 de febrero, refirió que al menos seis cuerpos de personas que aún no han sido identificadas fueron recuperados en este sitio.
Aunque no se han reportado, detenciones, en ninguno de los casos, la Fiscalía refirió que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad permanente y que, no descansarán en el uso de todos los recursos tecnológicos y humanos para localizar a las personas desaparecidas y llevar ante la justicia a los responsables de estos actos.
