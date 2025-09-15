Fiscalía descubre restos de 16 personas en campos de cultivo en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto., septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Fiscalía General del Estado desenterraron los restos de 16 personas en campos de cultivo de la comunidad Hacienda de Guadalupe, de la ciudad de Guanajuato, con lo que se acumulan tres hallazgos con múltiples víctimas en fosas clandestinas en un lapso de tres meses.

Entre el 23 de mayo y el 28 de agosto de 2025, la fiscalía encontró los cuerpos de 65 personas, 49 de ellas en dos inmuebles de las comunidades Rancho Nuevo del Llanito (17) y La Calera (32) en el municipio de Irapuato.

Hoy, la FGE informó que el pasado 28 de agosto se localizaron restos humanos, en acciones de inteligencia en investigación en comunidades colindantes entre los municipios de Silao y Guanajuato.

Dijo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se desplegaron en ese territorio, como parte de una indagatoria en curso, que corresponde a la Carpeta de Investigación 107494/2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un comunicado precisó que hasta el momento han identificado 13 personas y este lunes 15 de septiembre haría la notificación de alto impacto a 7 familias en apego a los protocolos institucionales de acompañamiento psicológico y jurídico.

Los estudios forenses demuestran que las víctimas fueron depositadas en diversas fechas en las inmediaciones de la comunidad Hacienda de Guadalupe.

"Peritos antropólogos forenses trabajan en el establecimiento de las temporalidades en que los restos humanos fueron depositados en el sitio, habiéndose determinado que no se trata de un solo evento, sino de un acumulado de hechos ocurridos en distintos momentos".

Afirmó que esa línea de investigación permitirá fortalecer la comprensión de los contextos en los que ocurrieron los hechos y avanzar hacia el esclarecimiento total.

Mencionó que en un ejercicio de trasparencia y respeto hacia todas las familias, hizo un llamado a las personas que así lo desearan a presenciar o participar en las labores ministeriales realizadas en campo, en apego a los protocolos vigentes.