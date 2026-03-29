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Fiscalía incauta 2.1 millones litros de hidrocarburos en Reynosa

El operativo incluyó la incautación de vehículos y tanques, y continúa la investigación por almacenamiento ilícito.

Por EFE

Marzo 29, 2026 07:20 p.m.
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Fiscalía incauta 2.1 millones litros de hidrocarburos en Reynosa

Ciudad de México, 29 mar (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este domingo de la incautación de cerca de 2,1 millones de litros de hidrocarburos durante un cateo en un inmueble en la ciudad de Reynosa, en el estado norteño de Tamaulipas.

Fiscalía General y Guardia Nacional coordinan operativo en Reynosa

La Fiscalía General de la República (FGR), en un comunicado, explicó que la carpeta de investigación se inició luego de un informe policial suscrito por elementos de la Guardia Nacional (GN), que dio atención a una denuncia anónima, la cual indicó de la localización de un predio que presuntamente resguardaba hidrocarburo de forma ilícita.

Tras la autorización de la orden de cateo, las autoridades incautaron, además del hidrocarburo mencionado, 49 frac tank, 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico blanco y un cubitanque.

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Investigación y seguimiento del almacenamiento ilícito

"El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), el cual continúa con la investigación por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, para deslindar responsabilidades", apuntó el documento.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), peritos de criminalística de campo, fotografía y química forense, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Los elementos estuvieron en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, GN, Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades estatales y personal especializado de la estatal Pemex.

El año pasado, en el estado de Coahuila, también en el norte del país, se incautaron más de 15 millones de litros de hidrocarburos, el más grande del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según la petrolera estatal, entre 2019 y 2024, la sustracción ilegal de combustibles ha costado a Pemex más de 75.710 millones de pesos (casi 3.786 millones de dólares) y solo en el primer trimestre esta cifra ascendió a los 5.471 millones de pesos (unos 274 millones de dólares).

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