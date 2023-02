Fiscalía prevé terminar alegatos del juicio de García Luna el 14 de febrero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- La fiscalía en el caso del gobierno de Estados Unidos contra el exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, presentó la noche de este martes un documento señalando que prevé concluir sus alegatos el próximo martes.

En el documento presentado en la corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, y dirigido al juez que lleva la causa, Brian Cogan, la fiscalía señala que "el gobierno anticipa que probablemente terminará su alegato preliminar el martes por la mañana".

Indica que para este miércoles pretende presentar a cuatro testigos, pero que "no espera duren la jornada completa".

Añade que en vista de cuestiones de logística relacionadas con el testigo que prevé presentar tras esos cuatro, solicita al juez terminar temprano la audiencia del miércoles, una vez concluidos esos cuatro testimonios. La defensa, explica, está de acuerdo con ello.

El señalamiento de que la fiscalía prevé concluir alegatos el próximo martes resulta sorpresivo, dado que se había indicado que presentaría alrededor de 70 testigos. Hasta ayer llevaba apenas 18. El juez Cogan indicó que el juicio duraría unos dos meses.

La defensa aún puede presentar sus propios testigos y después de eso vendrán los argumentos de cierre, pero la declaración de la fiscalía significa que probablemente el juicio llegará a la etapa de veredicto en las próximas dos semanas.

Entre los testigos que aún no presenta la fiscalía, y que se preveía llamarían, destacan Jesús, el "Rey" Zambada, así como Édgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie".

Fue el "Rey" quien habló por primera vez de los vínculos de García Luna con el cártel de Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos acusa al exsecretario mexicano de Seguridad de narcotráfico, así como de mentir a la autoridad migratoria al señalar que no había cometido delito alguno, cuando solicitó la nacionalidad estadounidense. García Luna fue detenido en Dallas, Texas, en diciembre de 2019. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.