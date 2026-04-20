Fiscalía reconoce tardanza de 15 horas en atención al caso de Edith

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- La Fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó de los avances en el caso de feminicidio de Edith Guadalupe, entre ellas el detalle de los tres funcionarios separados de cargo por omisiones y actos de corrupción.

Funcionarios separados y omisiones en la investigación

Se trata de un Ministerio Público, quien no proporcionó ni registró en la carpeta de investigación la información del domicilio, por lo que las instrucciones giradas para las diligencias carecían de ese dato clave. Además, de dos policías de investigación; el del primer turno quien atendió inicialmente a la familia y que ha sido señalado por presuntos actos de corrupción. Y el agente del turno siguiente quien no realizó la visita correspondiente al domicilio proporcionado por la familia para la localización de Edith, pese a contar ya con la información necesaria.

Detención y evidencias contra el guardia de seguridad

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La Fiscal señaló reiteró que la detención del guardia de seguridad del edificio se sustenta con pruebas suficientes.

Alcalde Luján informó que el detenido tenía acceso total al edificio, incluyendo sistema de cámaras el cual fue desconectado entre las 16:23 y las 17:43 del 15 abril hora en la que ingresó Edith, la desconexión se puede hacer únicamente de la caseta de vigilancia, la cual tiene vista a la entrada y un papango de descanso en el cual localizaron indicios de sangre, así como en las escaleras, las cuales se intentaron limpiar, lo que sugiere que la víctima fue atacada ahí y posteriormente lanzada por las escaleras.

Asimismo, se identificó que el presunto responsable tenía lesiones y rasguños en el abdomen que constan en el certificado médico.

La causa de muerte de Edith Guadalupe fue herida punzocortante en los tórax compatibles con un objeto tipo desarmador como los que se han encontrado en la caseta de vigilancia.

Respecto a su conducta dijo que el detenido negó a la familia el ingreso de la joven al edificio, además de ser observado por el guardia del siguiente turno limpiando con cubetas y trapeadores inusuales.

La empleada de limpieza del edificio localizó en la caseta la cartera de Edith Guadalupe.

En lugar se localizaron pertenencias de la joven, así como una camiseta manga larga de hombre con manchas hemáticas en un armario de limpieza del lugar.

En registro del drenaje se localizó la bolsa de la víctima, así como un desarmador el cual es consistente con el tipo de lesiones de la víctima.

La fiscal informó que hubo cortes en el sistema de vigilancia para ocultar el traslado del cuerpo y ocultar los objetos.

Alcalde Luján señaló que es indignante que pese a que la madre señaló una ubicación para localizar no se haya acudido inmediatamente, sino que se haya hecho la investigación por otro lado por lo que se inició una investigación y se suspendió a tres servidores públicos, además se han señalado actos de corrupción y se harán las investigaciones correspondientes.