"Flor de cempasúchil no debe ir a la basura; tiene otros usos"

La flor de cempasúchil, luego de marcar el camino del retorno de los difuntos en los días de Muertos, no debe de ir a la basura puede ser reciclado en la elaboración de tés o infusiones para malestares estomacales y para insecticidas, señalaron jóvenes especializadas en biotecnología y floricultura que integran la organización Plantarium Toluca.

"Nos preocupa que cientos de toneladas de flor de cempasúchil se vayan a la basura", por ello hoy Miriam Murillo, Alejandra Gaytán y Ana Isabel Álvarez, quienes son licenciatura e ingeniería en biotecnología y agrónoma en floricultura, realizaron una colecta de la llamada flor de muertos, en la glorieta de El Águila en Paseos Cristóbal Colón y Venustiano Carranza, en la capital del Estado de México.

Ramos, macetas y flores de cempasúchil, fueron recibidas para ser recicladas para crear un insecticida natural que podrá ser usado en jardines y cultivos de flores ornamentales.

Con excepción de los pétalos que fueron usados como tapetes en torno a las ofrendas y la celebración del Día de Muertos, porque por higiene no los recibieron pues fueron pisados y podrían llevar algún virus.

Es la primera vez que las expertas en biotecnología y floricultura, realizan una campaña a gran escala para reciclar el cempasúchil, la cual llevan a cabo sólo este tres de noviembre.

No obstante, reconocieron que la mayor parte de las flores usadas en los días de muertos, serán desechadas en los próximos días, en que las ofrendas empiecen a ser desmontadas.