Fonadin absorberá 51% de compra de las 13 plantas de Iberdrola

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que el Fonadin absorberá el 51% de la compra de las 13 plantas de Iberdrola de generación eléctrica, y el resto, 49% será financiado con deuda, pero no será para el Estado.

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Hacienda detalló que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) aportará 45 mil millones de pesos que representan el 51% del valor del capital de riesgo que implica la operación.

"Si, la parte de capital de riesgo que toma Fonadin estrictamente es dinero disponible, la otra parte es financiamiento y es deuda, pero esa deuda ya la incurre el vehículo que Fonadin crea para hacerse cargo del proyecto, es un vehículo que no está en el Presupuesto, pero ese financiamiento tiene asegurado el flujo de pagos por esa energía que hoy ya se vende (se va a pagar con ingresos de las plantas)".

Es decir, agregó Ramírez de la O, ese flujo de ingresos ya no será para Iberdrola, va regresa a Fonadin, a los bancos o inversionistas que participarán en el proyecto, o regresará a la CFE a través de las utilidades operacionales.

Antes, Ramírez de la O había dicho que la compra de 13 plantas no representaría adquirir deuda, pero en el supuesto que la hubiera quedaría por debajo del margen de endeudamiento en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.