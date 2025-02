Debate en Foros sobre Prohibición de Corridas de Toros

Este martes iniciaron en el Congreso de la Ciudad de México foros de parlamento abierto para hablar a favor y en contra de la iniciativa ciudadana que busca prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos en la capital del país.

Este primer día asistieron Arturo Berlinga, de Anima Naturali; Gustavo Ortiz Millán, doctor en Filosofía; Sofía Berenice Morín Pérez, integrante del Comité Promotor de la iniciativa ciudadana contra la tauromaquia; y Sandra Alicia Segovia Reyes, activista y fundadora de Todos Somos Animales, quienes se pronunciaron en contra de las corridas de toros.

"La tauromaquia no es mi cultura; la tortura no se regula, se prohíbe; la Constitución no se consulta, se hace valer; tauromaquia es corrupción, es tiempo de actuar en favor de la legalidad, no de la corrupción; es tiempo de sí proteger a lo animales, pero ya va siendo hora también de que sea en los hechos y no en palabras", dijo Segovia Reyes.

De igual forma, acudieron Silvia Mallén, representante de cuatro pueblos originarios de Iztapalapa; el abogado Josemaría Férez Gil; y Mónica Hernández Castanedo, fundadora del colectivo de protectores de animales, quienes también se manifestaron en contra de las corridas de toros.

"En nuestros pueblos originarios esta asquerosa tradición no es fiesta. Derramar, estocar, puyar, masacrar a un animal inocente, generalmente tienen dos años los toros que masacran, no es una tradición. Esto lo trajeron los españoles, los conquistadores", aseveró la representante de los pueblos originarios.

Hernández Castanedo le recordó a las y los diputados que en 2023 la muerte de ´Benito´, quien fue arrojado a un cazo hirviendo indignó a todos, "pero yo les pregunto ¿por qué la tortura y muerte de 6 mil toros cada año les pasa desapercibida?".

Estos foros continuarán el jueves y viernes.