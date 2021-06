Fox pide no salir a votar en consulta contra juicio a expresidentes

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Vicente Fox Quesada pidió a sus seguidores no salir a votar el 1 de agosto para decidir si se debe enjuiciar a los expresidentes, como lo convocó el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Amigos, amigas. No nos prestemos a esta farsa. Hagámosles el vacío total. Nadie a votar el 1 de agosto. Ya los jugaremos (sic) por tirar nuestro dinero a la basura", escribió en un tuit Fox Quesada.

De acuerdo con el INE, la consulta popular contra los expresidentes se llevará a cabo el domingo 1 de agosto de 2021. Cabe mencionar que debido a la pandemia de Covid-19, las autoridades electorales determinaron que las credenciales para votar que vencieron en 2019 y 2020 serán válidas para participar en la consulta.

Los expresidentes a los que se les aplicaría un juicio, de ser requerido por los votantes, son: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Esta es la primera vez que el INE organizará una consulta popular.

¿Cómo se llevará a cabo la consulta popular?

La consulta popular con relación al juicio contra los expresidentes consistirá en una pregunta: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

El 2 de junio, el INE anunció que aprobó la papeleta y plantilla Braille para la consulta popular que se llevará a cabo el 1 de agosto.