Fox propone sistema parlamentario, un primer ministro y que la Sedena sea "integrada" por un civil

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al hacer críticas en sus redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario Vicente Fox propuso eliminar la figura de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.



A través de redes sociales, el expresidente de México propuso, "que por ley", "la Secretaría de la Defensa sea integrada por un civil".

En otro mensaje, Fox señaló que López Obrador ejerce "presidencialismo autoritario y destructor".

"Propongo un sistema parlamentario y un primer ministro electo por el parlamento. Obligada rendición de cuentas", escribió.

El exmandatario de México también criticó y pidió la renuncia del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien ayer asistió al Senado.

"Has contaminado al glorioso Ejército mexicano de política barata y sumisa a un autoritario parlanchín que es López. Él ya no es comandante supremo!! Ya no es más el presidente de todos los mexicanos", refirió Vicente Fox.