Fox se burla de AMLO por recompensa de EU por hijos de "Chapo"

Luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció recompensas por hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de los hijos de Joaquín "El Chapo Guzmán", el exmandatario Vicente Fox se burló del presidente Andrés Manuel López Obrador por la decisión de dejar libre a Ovidio Guzmán en el "culiacanazo" de 2019.

A través de sus redes sociales, Vicente Fox reaccionó a la recompensa por los hijos de "El Chapo": "López, dejaste ir la lana!!!".

"Ya que no puede o no quiere nuestro encargado de despacho en los pinos........", agregó en otro mensaje.

El expresidente de México también reaccionó a los dichos de López Obrador en su mañanera de este jueves, donde dijo que "es prioridad" la detención de Ovidio Guzmán y otros hijos del narcotraficante.

"Uta!! Ahora si se voló la barda. Que cinismo!!Ni duda que le jalaron las orejas el del otro lado", refirió Fox.

AMLO asegura que hijos de "El Chapo" Guzmán son un objetivo prioritario de su gobierno

El presidente López Obrador dijo en su mañanera de este jueves que la detención de los hijos de "El Chapo" Guzmán, presuntos narcotraficantes, son un objetivo prioritario de su gobierno, pero dejó en claro que sí están en territorio nacional, le corresponde detenerlos a la autoridad mexicana porque no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esa materia.

Señaló que Estados Unidos está en su derecho de emitir una recompensa de 5 millones de dólares para quien de información que lleve a la detención de los hijos del fundador del Cártel de Sinaloa, preso en Estados Unidos.

"Es lo que informamos ayer, que iban a dar a conocer esta resolución del gobierno Estados Unidos, considerando como delincuentes para el gobierno de Estados Unidos, a esas personas y fijando recompensas, es una lista de presuntos delincuentes de la venta, tráfico de drogas, en este caso lo que tiene que ver con drogas sintéticas con el fentanilo.

"Hay una preocupación del gobierno Estados Unidos porque han perdido la vida muchos estadounidenses, más de 100 mil por el consumo de estas drogas que tomaron esta decisión, no ha habido más que eso", declaró.