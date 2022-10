Fox se lanza contra Adán Augusto por criticar Guanajuato y Michoacán

A-AA+

El expresidente Vicente Fox señaló que el tabasqueño Adán Augusto López Hernández no llegará a ser Presidente de México, porque siendo secretario de Gobernación hace mal en estar discriminando a entidades del país, como Guanajuato, Jalisco y Michoacán, además las asoció con baños de sangre y paraíso de la incidencia delictiva.

"Está jodido, está jodido y así no va a llegar a presidente, está bien mariachi el tal Augusto, mal hace que siendo secretario de Gobernación, estar discriminando, estar seleccionando, estar mencionando a los otros partidos políticos, a los otros gobiernos como malos", dijo el exmandatario.

En entrevista colectiva de pasillo, Vicente Fox afirmó que el secretario de Gobernación, una de las corcholatas presidenciales, "se está dando el tiro en el pie".

Dijo que el responsable de la política interna del país "es miope". "Trae la rama entera en el ojo y ve a los ajenos", dijo en alusión a la parábola de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.

Dijo que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hay 10 millones más de mexicanos pobres, con relación a los que había en su mandato (2000-2006).

Dijo que a la gente le están dando migajas y para dar más migajas están incrementando los presupuestos.

"Yo le pido a la gente que tenga dignidad, que agarre lo que le dan, pero que no voten por ellos", agregó Vicente Fox este jueves en que fue anfitrión de la CanaMéxico 2022 en el Centro Fox.

Lamentó las pésimas políticas públicas y decisiones equivocadas que ha tomado el presidente. Dijo que en 2024 se tiene que liberar el país y reconstruirlo.