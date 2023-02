Fracasa empresa ucraniana en la búsqueda de agua en Tamaulipas

A-AA+

CIUDAD VICTORIA, Tamps., febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Luego del fracaso de una empresa ucraniana para hallar agua en dos pozos a 600 metros de profundidad, el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, señaló que por el momento se ha detenido la búsqueda en pozos y buscarán alternativas para encontrar agua en la capital.

El director general de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas (Ceat), Raúl Quiroga, había revelado que la empresa Grupo Semper perforó hasta 600 metros de profundidad, en dos puntos de la ciudad, pero no encontraron agua.

"No se encontró agua. Llegamos a poco más de 600 metros de profundidad, no se encontró agua", expresó Quiroga.

Al respecto, Eduardo Gattás consideró que, "a final de cuentas, gracias a Dios, inteligentemente bien el gobernador (Américo Villarreal) si encontraban agua nos cobraban y si no encontraban agua nos daban las gracias y se retiraban".

Es decir, al no hallar líquido, no hubo un costo para el gobierno del Estado.

-¿Definitivamente queda descartado o se va a buscar en otros lugares?

"Al parecer se detuvo por este momento la búsqueda de pozos, los dos pozos no encontraron, creo que bajaron hasta 600 metros y no pudieron encontrar agua a profundidad. En este momento vamos a ver qué alternativas podemos buscar encontrar para Victoria", respondió el edil.