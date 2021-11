Francisco Domínguez llama a "hacer diálisis" al PAN, tras audio de Marko Cortés

El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez criticó las palabras del líder nacional del PAN, Marko Cortés quien dijo que el blanquiazul sólo puede ganar una de las seis gubernaturas que estarán en disputa el próximo año, y que es la de Durango.

A través de un mensaje en Twitter, Francisco Domínguez dijo que la derrota anticipada es, en política, entreguismo, pues las oposición en nuestro país son poderosas.

"La derrota anticipada es, en política, entreguismo. Las oposiciones son poderosas en el país. Hay más personas con nosotros que contra nosotros. @AccionNacional debe sacudirse la mediocridad. Es el momento de una diálisis para darle talento, valentía y empatía: nueva vida", escribió en su cuenta de Twitter el exgobernador.

Este lunes se conoció un audio del líder nacional del panista en donde dijo: "No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca (...) la única que tenemos realmente posibilidades, y muy buenas, y contundentes de ganar, es Aguascalientes. Y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien", apuntó Cortés a poco más de ocho meses de que se lleve a cabo el proceso electoral.

Cabe recordar que el propio Marko Cortés ya había hablado de ese tema, pues en la sesión del Consejo Nacional del PAN, donde fue reelecto, desde el pasado 2 de octubre, Marko Cortés ofreció a todos los que aspiren a la candidatura presidencial panista en el 2024 un arbitraje parejo, una plataforma equilibrada y justa para que todos puedan jugar y competir.

En este contexto, el panista michoacano dijo que Acción Nacional no se puede permitir que vuelva a haber una fractura en su interior como en el 2018 con Margarita Zavala y Ricardo Anaya, porque hace tres años empezaron cojeando y ya no iniciaron completos.

Marko Cortés aceptó que se viene un 2022 nada fácil y se los adelantó para que pongan los pies en la tierra, pues son seis elecciones a gobernador, y el PAN solamente en una está arriba en las encuestas, que es en la de Aguascalientes. Dijo que no va a permitir que los estados panistas de Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, se pierdan.