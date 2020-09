FRENAAA, un grupo fascista que busca romper estabilidad política: Ramírez Cuellar

Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena, acusó que el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) es un grupo "fascista" que quiere romper la estabilidad política que hay en México.

En su cuenta de Twitter, el dirigente morenista aseguró que las manifestaciones y el plantón que mantiene el Frente Nacional Anti-AMLO en la Ciudad de México constituyen una provocación alentada por los grupos económicos más reaccionarios de México.

"Las manifestaciones y el plantón organizados por FRENAAA constituyen una provocación alentada por los grupos económicos más reaccionarios del país. Es un grupo fascista que quiere romper la estabilidad política que hoy vivimos en México", escribió en su red social.

Esta mañana desde Jojutla, Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se garantizará la libertad de manifestación y no se molestará a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) que mantienen un plantón en la Ciudad de México y pidió a sus dirigentes, "a los meros meros" a que se queden a dormir en el plantón y no se vayan a hoteles.

El Ejecutivo federal señaló que espera que este no sea un plantón efímero y de unos cuantos días y recordó que él en 2006, tras las elecciones de ese año en las que acusó que hubo un fraude electoral, mantuvo un largo plantón en la avenida Reforma.

"Ahora que hay un plantón en el centro de la Ciudad de México, cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia y la democracia, ellos deben saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no serán molestados, que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña, como nosotros lo hicimos".