Frenan creación de comisión para investigar declaraciones de Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Morena y el Partido del Trabajo no lograron los votos necesarios para impulsar la creación de una comisión especial de investigación por las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien la semana pasada aseguró que en 2010 fue objeto de presiones durante el gobierno de Felipe Calderón por el caso Guardería ABC.

La propuesta de la diputada del PT, María Guadalupe Chavira, fue puesta en la mesa este lunes por parte del vicecoordinador Gerardo Fernández Noroña, durante una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sin embargo, no fue aprobada, debido a que Carlos Puente, coordinador del PVEM, votó en abstención.

En el encuentro privado el debate subió de tono cuando los líderes de oposición recriminaron la intención de Morena y sus aliados para crear dicha comisión, por lo que exigieron que en su caso se cree otra para investigar la llamada casa gris.

A pesar de que la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PVEM), cuenta con mayoría ponderada al interior de la Jucopo, el líder del verde no apoyó la propuesta. En la votación PRI, PAN, PRD, y MC sufragaron en contra, mientras que PVEM lo hizo en abstención, por lo que la propuesta terminó por desecharse.