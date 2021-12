Frenan dictaminación sobre iniciativa en materia de aborto en QR

CANCÚN, QR., diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- La dictaminación de la iniciativa que propone reformar el Código Penal de Quintana Roo en materia de aborto, con base en las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se estancó hoy en Comisiones.

Tres de 16 diputados de las Comisiones encargadas del análisis de la propuesta, se negaron a la simple elaboración del dictamen, preponderando -expresamente- su postura personal, contraria a la interrupción legal del embarazo. Además, el tema se trabó por el empate de cuatro integrantes de la Comisión de Justicia.

La iniciativa en análisis fue presentada por las diputadas del PVEM y del Partido Revolucionario Institucional (PRD), Tyara Scheleske de Ariño y Ana Pamplona, en atención a los nuevos criterios del máximo tribunal del país, en septiembre pasado, en torno a no criminalizar a las mujeres y personas gestantes que decidan abortar, con base en Convenciones, Tratados y Convenios internacionales adoptados y ratificados por México.

La propuesta para Quintana Roo tiene por objeto reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal del estado para garantizar el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, sobre continuar o interrumpir su embarazo antes de las 12 emanas de gestación sin enfrentar consecuencias legales. El análisis y discusión se desarrolló esta mañana en las Comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos y Salud, con cuatro integrantes de cada una, presentes. La legisladora Fernanda Trejo, de la Comisión de Justicia se ausentó.

La propuesta inicial de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Judith Rodríguez, fue pasar directo a la votación de elaborar el respectivo dictamen, debido a que el área jurídica del Congreso consideró que lo que establece es viable.

También porque el tema de la despenalización del aborto ha sido ampliamente tratado por la XVI Legislatura, que votó ya una iniciativa de ley en esa materia en marzo pasado –aunque más compleja– la cual desechó, pues las condiciones eran distintas a las actuales, con criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia que les llevan a legislar bajo esas directrices. La diputada fue respaldada por otras y otros legisladores, pero tuvo objeciones y sugerencias adicionales, como el elaborar un dictamen con modificaciones e incluso, someter a votación la no elaboración del dictamen.

Su par, Iris Mora, por el PRD, pidió no mezclar cuestiones morales, ni religiosas al momento de emitir el sentido del voto, sino apegarse a los criterios marcados por la SCJN. Scheleske de Ariño, insistió en que la iniciativa se apegaba a esos preceptos y Hernán Villatoro del Partido del Trabajo (PT) reiteró que el contexto de esta discusión es distinto al que se dio meses atrás.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Kira Iris San, del Partido Acción Nacional (PAN), textualmente dijo que ella comprendía el alcance de las resoluciones del máximo tribunal del país, pero dijo que no compartía esos criterios, que su postura sobre el aborto sigue siendo contraria y que no iba a cambiar. "Yo siempre he tenido mi posición (...) yo no he cambiado mi posición desde el 23 de febrero (pasado) que entré al Congreso, fue siempre mi posición. Estoy atendiendo la iniciativa porque toda iniciativa se debe de atender; le estoy dando el cause legal. "Comprendo el alcance jurídico de lo que dice la Corte, pero tengo derecho a no estar de acuerdo con las motivaciones y consideraciones de la Corte", afirmó.

La legisladora albiazul sostuvo que "el aborto no es la puerta que dignifica a la mujer. No creo que sea la solución para darle esa libertad anhelada para las mujeres y tampoco creo que sea la salida para solucionar una problemática social". Y señaló la necesidad de trabajar en políticas públicas distintas, como el acceso a la educación sexual. Sin embargo, esto último ha sido bloqueado por su propio partido, a través del impulso al PIN parental dentro de la propuesta de Ley de Educación. Previo a votar, el único diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Hernández Blanco, manifestó que los criterios de la Corte son de observancia obligatoria para las y los jueces, no para el Congreso. Su par, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Cristina Torres, lo secundó en ese punto.

Roberto Erales, del PT, se dijo en contra de la iniciativa, pues a su juicio es "contraria al derecho a la vida" y argumentó que el aborto es legal en el estado, bajo diversas causales de ley, que consideró "suficientes" para garantizar los criterios internacionales en esa materia. Ante el escenario, Rodríguez Villanueva abrió la votación para la simple elaboración del dictamen cuyo contenido se apega a los criterios de la Corte, para incluir las modificaciones planteadas por la diputada Cristina Torres. En la Comisión de Derechos Humanos, Villatoro Barrios, José de la Peña, del PVEM y el de la propia Rodríguez Villanueva, votaron a favor, con el voto en contra de Erales.

En la Comisión de Salud –integrada por Mora Vallejo, Torres Muñoz, Scheleske de Ariño y presidida por Edgar Gasca, de Morena– el voto a favor fue unánime. El tema se atoró en la Comisión de Justicia. Kira Iris San y Hernández Blanco votaron en contra y Gasca Arcel y Cristina Torres, a favor. La ausencia de la diputada Fernanda Trejo impidió destrabar el empate. Aun cuando la mayoría de las y los diputados votaron a favor del dictamen, cuando en una de las Comisiones no existe acuerdo, se envía a receso para subsanar esa condición, de acuerdo con la Ley Orgánica.

Bajo esos términos Carlos Hernández propuso someter a votación nuevamente, dando a entender que cambiaría el sentido de su voto, no en contra de la iniciativa, sino a favor de elaborar el dictamen para no atrasar la discusión. Sin embargo, de reponer la votación y si él no hubiese rectificado su voto y se confirmara el empate, la iniciativa habría quedado automáticamente desechada.

Se propuso también a Pamplona y a Scheleske, como promotoras de la iniciativa, presentar su discusión como un punto de acuerdo y urgente resolución para que si el Pleno le daba esa categoría, se votase directamente la propuesta, sin dictaminar. Al final, la sesión cerró, quedando abierta el análisis de la iniciativa a la espera de nueva fecha para dictaminar.