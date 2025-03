Frenan el desafuero de Cuauhtémoc Blanco

Ciudad de México.- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados recibió el expediente de la solicitud de desafuero en contra del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena), acusado de presunto abuso sexual en contra de su media hermana; sin embargo, con el voto de Morena y el PVEM se rechazó iniciar de inmediato su análisis; al contrario, buscan alargar el proceso con trámites previos de notificaciones.

El inicio del análisis fue desechado por tres votos en contra de los diputados oficialistas Hugo Eric Flores (Morena), Adriana Belinda Quiroz (Morena) y Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), y sólo uno a favor de Germán Martínez (PAN), quien había propuesto que empezara este jueves.

“Yo fui derrotado en admitir el asunto, el día de hoy [ayer]. Yo no me presto a impunidades, vengo aquí no a culpabilizar a nadie, pero sí a revisar completamente los expedientes sin andar arrastrando los pies”, dijo Martínez Cázares al término de la reunión de la Sección Instructora.

El legislador panista dijo que se tenían los elementos suficientes para admitir el expediente a análisis; sin embargo, los diputados de Morena y el PVEM votaron en contra.

Aunque no significa que se cierra el caso en contra del exfutbolista, sí representa alargar el inicio del proceso de análisis, mediante “burocracias que tanto le chocan y le molestan a la gente”, dijo.