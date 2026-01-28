Frenó Pemex, envíos de crudo a Cuba: CS

Ciudad de México.- En medio de las tensiones internacionales por parte de Estados Unidos contra Cuba y el apoyo del gobierno mexicano a la isla, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) tomó la decisión de frenar el envío de hidrocarburo, gesto que responde a la soberanía del país y no a presiones externas.

"Pemex toma sus decisiones y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente", aseguró la Mandataria tras ser cuestionada sobre el reporte de medios internacionales sobre que Pemex interrumpió el envío de petróleo a Cuba.

De acuerdo con Bloomberg, Pemex tenía programado embarcar el cargamento a mediados de enero para que llegara a un puerto cubano a fin de mes. El medio apuntó que la carga fue retirada del calendario de Pemex sin explicación.

En su conferencia mañanera de este martes, Sheinbaum Pardo acusó el bloqueo de Estados Unidos a la isla, que ha generado un "problema de desabasto", pero que México es solidario, pero en este momento la decisión fue de Pemex.

"México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex, en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de enviar en determinadas circunstancias", dijo.

"¿Se desmiente este tema de que se suspendió o está por suspenderse el envío de petróleo?", se le preguntó a la Jefa del Ejecutivo.

"Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario", respondió

En ese sentido, la Titular del Ejecutivo federal descartó que la suspensión en el envío de petróleo de Petróleos Mexicanos a Cuba tenga un trasfondo político y afirmó que se trata de una decisión que se inscribe en la tradición de la política exterior mexicana.

"Así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió y otro tiempo no se envió", explicó, al señalar que este tipo de ajustes han ocurrido en distintos momentos sin que ello signifique un rompimiento en los acuerdos energéticos con la isla.

Lo hicieron otros gobiernos

La Presidenta subrayó que México ha actuado siempre bajo el principio de soberanía en la toma de decisiones, una línea que, dijo, no es exclusiva de su gobierno.

"Nosotros hemos planteado todo el tiempo que primero México toma decisiones soberanas y no lo ha hecho solamente el gobierno, la presidenta Claudia, sino lo hizo el presidente López Obrador y antes, aunque no estuviéramos de acuerdo, lo hicieron otros gobiernos en relación con Cuba", afirmó.