Frente 32 causa caídas de árboles

Xalapa, Ver.- Vientos de casi 100 kilómetros por hora y temperaturas de hasta menos 2 grados centígrados han afectado en las últimas horas a diversas regiones de Veracruz, entidad afectada por el paso del frente frío 32 y una masa ártica.

Si bien los vientos han dejado caída de árboles, sobre todo en la zona turística de Veracruz-Boca del Río, se reporta un saldo blanco en la mayor parte del territorio estatal, donde hay fuertes lluvias, vientos, heladas intensas y un drástico descenso de la temperatura.

La jefa de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua Centro-Golfo, Jessica Luna Lagunes, informó que las rachas máximas de vientos se registraron en la franja costera de Veracruz y Laguna Verde, donde alcanzaron los 99.6 y 92.4 kilómetros por hora.

Mientras que, en la región montañosa, los vientos fríos alcanzaron los 49.9 kilómetros por hora.

Derivado de las fuertes rachas de viento, personal de Protección Civil del puerto de Veracruz atendió la caída de tres árboles en distintos puntos de la ciudad, uno de ellos sobre un vehículo, sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades municipales mantienen el monitoreo permanente ante condiciones de viento del norte y oleaje elevado de dos a cuatro metros cerca de la costa e hicieron un llamado a la población a evitar actividades en el mar, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, vestir ropa adecuada y reducir la exposición al frío.

El paso del frente frío generó además intensas heladas en las regiones montañosas, donde se reportaron temperaturas de menos 2 grados en la región de Perote, una montaña ubicada a 40 kilómetros de la capital Xalapa.

Los fuertes vientos que trajo el frente frío número 32, en su paso por el Istmo de Tehuantepec, provocó la volcadura de un tráiler con caja vacía, sobre la extensión de la autopista 185 D, en la jurisdicción de la comunidad zapoteca de La Ventosa, Oaxaca.