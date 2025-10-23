logo pulso
Frente Frío 10 llega a México generando lluvias y vientos

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la llegada del Frente Frío 10 a México, con efectos en el clima y condiciones meteorológicas.

Por El Universal

Octubre 23, 2025 03:36 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtieron este 23 de octubre sobre la llegada de un nuevo frente frío a territorio mexicano.

Se trata del Frente Frío número 10, el cual tendrá efectos en el estado del tiempo, generando lluvias. vientos y un descenso paulatino de temperaturas en algunos estados de la república mexicana.

¿Cuándo entra el Frente Frío número 10 en México?

De acuerdo con el SMN, se espera que el Frente Frío número 10 llegue a México el viernes 24 de octubre y continúe su recorrido por el país hasta el domingo 26 de octubre.

Se prevé que su paso afecte de manera significativa las condiciones meteorológicas del norte y noreste de la República.

¿A qué estados afectará el Frente Frío 10?

El Frente Frío 10, que ya se aproxima a la frontera norte del país, afectará principalmente a los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Para este 23 de octubre la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, interactuarán con este frente frío, originando fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas y lluvias puntuales en estas regiones.

Asimismo, a lo largo de su recorrido gradual por el norte y noreste de México el 24 y 25 de octubre, el Frente Frío 10 mantendrá la presencia de vientos fuertes y refrescamiento de las temperaturas, así como lluvias puntuales fuertes, vientos con rachas de 65 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

