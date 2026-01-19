Frente Frío 29 sigue dejando bajas temperaturas

El ingreso del frente frío número 29 provocó un descenso de temperatura en varias zonas del territorio nacional y generó precipitaciones en regiones del oriente, centro y sureste de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 19 de enero se prevé un ambiente frío con temperaturas bajas y bancos de niebla en el norte y centro del país.

En Chihuahua y Durango se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados, mientras que en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan de -5 a 0 grados.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan lluvias puntuales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. También se prevén chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a mantener medidas preventivas frente a las condiciones meteorológicas previstas.