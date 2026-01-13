Frente frío número 27 ha dejado dos muertos

CIUDAD DE MÉXICO.- El frente frío número 27 que azota al país había dejado hasta este lunes dos personas muertas y bajas temperaturas con caída de aguanieve en los estados de Nuevo León, Zacatecas, Chihuahua, Yucatán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz.

Fue en Monterrey, Nuevo León, donde este frente frío cobró la vida de dos personas de entre 60 y 65 años, en situación de calle, cuyos cuerpos fueron localizados en calles del centro de la ciudad.

El frente frío trajo consigo rachas de viento de hasta 60 Km/h en la costa de Yucatán, obligando al cierre de la navegación para 6 mil embarcaciones menores. Además, el Ayuntamiento de Progreso suspendió la instalación de artesanos y vendedores en el Malecón, como medida preventiva ante las condiciones climáticas.

El viento también azotó fuerte en Oaxaca, donde se reportaron dos tráileres volcados en las proximidades de la población de La Ventosa, en Juchitán; la caída de un domo escolar en una secundaria; la proliferación de incendios de pastizales y cortes de energía eléctrica en la población de Nizanda, en Asunción Ixtaltepec; así como la suspensión de clases.

Lo mismo ocurrió en Sinaloa, donde se cancelaron las clases en ocho municipios.

En Zacatecas, siete municipios registraron temperaturas bajo cero; en Juan Aldama se reportó hasta 2 grados bajo cero. En Chihuahua, se registró la caída de aguanieve en Creel, municipio de Bocoyna; en Chihuahua, en Balleza y Guachochi.