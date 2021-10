Frontera EU-México reabrirá en noviembre

Washington, DC.- La frontera terrestre entre México y Estados Unidos se reabrirá a principios de noviembre para viajes no esenciales para aquellos que estén totalmente vacunados. La Casa Blanca anunció su intención de, en dos fases, deshacer la política que desde marzo de 2020 tiene limitados los cruces fronterizos por vía terrestre a causa de la pandemia de coronavirus, tanto con México como con Canadá.

"A partir de principios de noviembre, comenzaremos a permitir a los viajeros completamente vacunados de México y Canadá ingresar a EU [por vía terrestre] por razones no esenciales, como visitar amigos y familiares o por turismo", indicó una de las fuentes, en llamada con periodistas. Esta sería la primera fase, que se completaría en una segunda etapa, ya a principios del próximo año, en la que se requerirá pauta completa de vacunación a cualquier persona que cruce, sea por viaje esencial —hasta ahora no se les pide estar vacunados— o no esencial.

"Entendemos lo valioso que son los viajes transfronterizos, los viajes desde Canadá y México para la actividad económica en las comunidades fronterizas y para nuestra economía en general", indicó uno de los funcionarios estadounidenses.

Aún quedan muchos detalles por perfilar, como la fecha de implementación y cuáles serán los pasos, formularios o normativas que se deberán cumplir para poder cruzar la frontera.