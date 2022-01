"Fue la GN; se los llevó"

Morelia, Mich.- Luego de que el gobierno federal negara que elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvo y desapareció a dos jóvenes en el municipio de Los Reyes, Michoacán, la familia de una de las víctimas reiteró su denuncia contra la GN.

El Universal publicó el pasado 14 de diciembre, con elementos de prueba, que los jóvenes habían sido detenidos el pasado 8 de diciembre.

Videos, fotografías, documentos y capturas de pantalla de mensajes de la Guardia Nacional, evidenciaron el montaje con la que la corporación intentó deslindarse.

Eunice Ceja Escalera, hermana de Gabriel Alejandro Escalera Medina, uno de los jóvenes desaparecidos, sostuvo que sí fue personal de la GN, quien se los llevó y hasta la fecha no aparecen.

Primero, la GN manda un comunicado de que va a investigar eso, que no va a permitir eso y ahora está diciendo que no se los llevaron. Se me hace una falta de respeto hacia nosotros los familiares que estén jugando de esa manera, cuando claramente se ve que ellos se lo llevaron, que son camionetas de la GN, que son uniformados, que son ellos.

Exigimos que nos digan dónde está mi hermano, que nos lo regresen, que se lo llevaron, que no lo pusieron a disposición ni nada; queremos que nos lo regresen, que nos digan dónde están, que el gobierno se haga responsable de sus actos; que si la GN se lo llevó por qué no lo puso a disposición, por qué no nos dicen dónde está.

Ellos se lo llevaron, que no quieran tapar el sol con un dedo y claramente se ve que fueron ellos. Ahora quieren hacer un montaje, ponen tuis. ¿A mí de qué me sirve eso si no tengo a mi hermano conmigo? No es justo que desaparezcan gente y que ya nada más hagan como que no pasó nada.