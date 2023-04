Fue un grito de dolor contra el paternalismo en Chiapas: Armendariz

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL). – Tras la polémica que surgió al darse a conocer un audio en el que la diputada por Morena, Patricia Armendáriz se dirige a comuneros de la Selva Lacandona con palabras altisonantes, la legisladora llamó a no perder el foco del verdadero problema que viven las comunidades indígenas en Chiapas.

"Lo que ustedes escucharon en el audio difundido en redes sociales es, en definitiva, un grito de dolor en contra del paternalismo que impera en Chiapas, y apelo a que pongamos el foco en el problema de fondo", señala en un comunicado.

En el escrito, Patricia Armendariz explicó que desde muy joven se ha dedicado a contribuir a que la pobreza en la población indígena en Chiapas disminuya tratando de impulsar a pequeños empresarios autónomos, pues señaló que históricamente estas comunidades han vivido bajo un sistema en el que es costumbre recibir dádivas de líderes políticos, lo que les quita autonomía e independencia.

Detalló que en la actualidad gestiona 17 programas que buscarán apoyar a más de 100 mil familias indígenas, además de que su meta antes de concluir su periodo legislativo es incidir en la infraestructura de caminos y en el crédito de la Banca de Desarrollo.

En el documento, la legisladora morenista reiteró sus disculpas por la forma inapropiada en la que se dirigió al líder lacandón, Bernardo Chankin, en agosto de 2022. Además, dijo estar consciente en que su manera de expresarse no es la adecuada, por lo que está dispuesta a trabajar en ello.

¿Por qué empresaria de "Shark Tank" le gritó a gente de Lacandona? Luego de la difusión de un audio en el que se le escucha decir a la diputada por Morena, Patricia Armendáriz. "O me presentan programas de desarrollo o se van a ir a la chingada", la legisladora explicó el porqué de su enojo.

En el audio ella sostiene una conversación con el líder lacandón Chankim Colocho y comuneros de Chiapas en donde les reclamaba que "Es la tercera reunión que tengo con ustedes y me salen con sus pendejadas" se escucha.

Tras la exposición de la forma de conducirse hacia ellos; políticos, especialistas y usuarios de la red social la criticaron por lo que la legisladora compartió un video describiendo la situación.

En este, dice que ha estado gestionando recursos para comunidades marginadas del estado de Chiapas, además de un proyecto que pretende proteger a la Selva Lacandona, mediante Centros Ecoturísticos que estarían alrededor de esta.

"Me salí de mis casillas" confesó luego de decir que en lugar de su propuesta los comuneros le pedían dinero para tener un propio hotel, por lo que según su mensaje explotó de esa forma contra ellos.

Reconoció que es un problema de ella "tengo la mecha muy corta", dice. Aseguró que se disculpó de inmediato con ellos y que el líder de Lacandones "Colocho" fue quien le reclamaba los apoyos.