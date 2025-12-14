logo pulso
Fuga en ducto de Pemex deja dos muertos en Centla

La tragedia ocurrió en la ranchería Chicozapote, en Tabasco

Por El Universal

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Fuga en ducto de Pemex deja dos muertos en Centla

Villahermosa, Tab.- Una fuga en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en la ranchería Chicozapote primera sección del municipio de Centla, habría provocado la muerte de dos personas por intoxicación, por lo que pobladores tuvieron que cerrar la carretera Villahermosa - Frontera para que la empresa petrolera atendiera la emergencia.

De acuerdo con los vecinos de la localidad, el señor Javier Arias de 39 años de edad y Armando Hernández de tan solo 15 años, padre e hijo, perdieron la vida la mañana del sábado, al haber inhalado gas debido a la fuga y derrame que se presentó en la zona.

Francisca Guadalupe Hernández Bautista, delegada de la ranchería Chicozapote Primera Sección, aseguró a El Universal que la fuga fue reportada a las autoridades desde la noche del viernes y hasta pasado el mediodía del sábado, nadie había acudido.

Ante la falta de atención por parte del Gobierno del estado y de Pemex, habitantes de las comunidades Chicozapote primera y segunda sección cerraron la carretera Villahermosa – Frontera a la altura del poblado Santa Cruz, exigiendo que se atienda la fuga y responda por las dos muertes.

Santana Hernández Hernández explicó que decidieron tomar la carretera porque nadie los atiende. "Pedimos ayuda de las comunidades, de los pueblos cercanos. Pero necesitamos el apoyo de alguna autoridad competente, no incompetente, competente, que se acerque al lugar, a dialogar con la población y verlo, que los cuerpos aún están", señaló.

Detalló que las dos personas que fallecieron son campesinos de la zona, y por la mañana acudieron a revisar el ganado que cuidan y lamentablemente encontraron la muerte.

Aseguró que son kilómetros de ductos que atraviesan la zona y que van hacia Campeche y nunca se les ha dado mantenimiento, por lo que los habitantes viven en la zozobra ante las constantes fugas.

