Funcionaria de Puerto Vallarta en el ojo del huracán por video viral

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- En las últimas horas, un video se volvió tendencia en distintos foros de redes sociales. Se trata de una grabación del show "1995" del comediante mexicano Franco Escamilla, el pasado sábado 27 de septiembre de 2025.

Durante una de sus presentaciones en la ciudad de Tepic en el estado de Nayarit, el standupero eligió a una persona al azar de entre su público para participar en una sesión de preguntas, como las que suele hacer en sus espectáculos en vivo.

Al interrogar a una mujer, esta se identificó como Natalia Montaño Ruelas, funcionaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, quien luego de preguntarle sobre qué tareas realiza dentro de su puesto laboral, se quedó pasmada sin saber qué responder. "Me la paso bien... tomó mucho, me la paso comiendo, cenando, desayunando", respondió.

En redes sociales, Montaño respondió a las críticas de usuarios que se lanzaron en contra suya. "Para los sentidos y atacantes: a un show de comedia se va a relajarse. En el trabajo se ejercen responsabilidades. Cada cosa en su sitio", aseguró la funcionaria, argumentando que al estar fuera de su horario de trabajo, el suceso no tiene que afectar su derecho a la recreación.

¿Quién es Natalia Montaño?

Originaria de Tepic, Nayarit en México, Natalia Montaño Ruelas de 30 años dice ser auxiliar en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, lugar en donde lleva viviendo 14 años, según las declaraciones que dio en su participación en el show. Asimismo, es familiar del sindicalista Ramón Ruelas Hernández, político del Partido Verde y excandidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta.

En su perfil de Facebook, la funcionaria disfruta de compartir con sus seguidores fotografías de sus viajes y selfies de sus salidas y visitas a eventos deportivos. También comparte fotografías de las acciones que realiza el Ayuntamiento en el Estado. En Instagram cuenta con mil 860 seguidores y en Tiktok con 5 mil 311.

Como era de esperarse, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, quienes respondieron a la acción de la funcionaria con críticas y reclamos. Asimismo, algunos internautas acusan a la familia Ruelas de nepotismo y cuestionan la "falta de preparación de quienes ocupan cargos públicos".