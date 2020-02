Funcionario de CDMX desea feliz cumpleaños con muñeca ensangrentada

En medio de las protestas en la Ciudad de México por el feminicidio de Ingrid Escamilla, cuyo cuerpo desollado fue exhibido en fotografías filtradas a los medios de comunicación, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, José Merino, publicó en Twitter la imagen de una muñeca ensangrentada con motivo del cumpleaños de su pareja. Sin embargo la fotografía causó tal polémica que minutos después fue eliminada.

Se trata de una muñeca caracterizada como el personaje de la película "Carrie", con un vestido blanco y cubierta de sangre, al tiempo en que sostiene un ramo de flores. La imagen fue eliminada. El funcionario aclaró que publicó la imagen en respuesta a un tuit de su pareja en lo que parecía ser una broma. "Me estoy empezando a sentir como en ese capítulo donde nadie llega al restaurante, Carrie pasa horas ocupando una reservación enorme", escribió la pareja de Merino haciendo referencia a un capítulo de la serie "Sex and the City", donde el personaje principal se llama Carrie.

Sin embargo, el funcionario de la CDMX publicó una imagen que se asemeja a otra Carrie, la de la novela de Stephen King que termina en una escena con ella ensangrentada. "Honestamente, no pasó por mi mente el contexto. En fin, uno debe saber que todo lo que escriba en tuiter va a caer en muchas posibles canastas", explicó Merino en su cuenta personal de red social ante las críticas por la imagen y el contexto de la marcha feminista por Ingrid de este mismo viernes.

Agregó: "Creo ya es tiempo de alejarse de este lugar. Todo termina enlodado. Ya no es sano", comentario en el que no precisa si ello implica dejar Twitter.