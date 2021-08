Funcionario y seguidores de la 4T critican a Brenda Lozano

Funcionario de la 4T y seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador han comenzado un linchamiento contra la escritora y feminista Brenda Lozano, quien ayer lunes fue designada por la Secretaría de Relaciones Exteriores como la nueva Agregada Cultural de la Embajada de México en España, y la acusan de haber emitido críticas en el pasado contra el mandatario que ahora representará.

La escritora, que desde ayer ocupa el cargo que tenía otro escritor, Jorge F. Hernández -quien fue cesado por la cancillería por supuestamente hacer "comentarios misóginos contra la embajadora María Carmen Oñate"-, está en la polémica y es tendencia en Twitter porque seguidores y funcionarios de la 4T han reproducido algunas de las críticas que la narradora y editora hizo contra la administración y el mandatario, en el pasado, en su cuenta personal.

Pedro Salmerón, director del Museo Regional de Guadalajara, publicó esta mañana un hilo en Twitter donde cuestiona la decisión del canciller Marcelo Ebrard y del director de Diplomacia Cultural, Enrique Márquez, al designar a Brenda Lozano, a quien califica de integrante de "las mafias de escritores".

Salmerón señala: "Las mafias de escritores: podemos rastrear la protección de @m_ebrard a @emarquezj @EMSRE2019 quien nombró agregada cultural en España a una escritora de su círculo, que ha insultado al gobierno con estridencia: @heraclesmigato, escritora asidua en @Letras_Libres", y copia algunas de las colaboraciones en la revista que dirige el historiador Enrique Krauze.

Además apunta en otro tuit "Su jefe, quien la designó se ha caracterizado por su nada austero estilo", refiriéndose a Enrique Márquez, y agrega: "Como documentó @eduardocruzva, la amistad de @emarquezj con @m_ebrard se remonta al PRI salinista. Ahora, en la #4T, su estilo sigue siendo salinista".

Salmerón remata, con otro tuit: "Y es que de verdad, no puede menos que indignarnos que se designe para un cargo tan representativo, a alguien que ha insultado soez y sistemáticamente al nuevo gobierno, a su titular, a su esposa, como ha hecho @heraclesmigato, como lo muestra en un nutrido hilo @sevillacritico".

Durante toda la mañana, decenas de seguidores de AMLO han llamado "error garrafal" del canciller de haber nombrado agregada cultural a una "antiobradorista", cuestionan la congruencia de Brenda Lozano por haber aceptado el encargo e incluso han colgado memes publicados por la escritora y han solicitado su destitución o la presionan para que renuncie a través del "hashtag" "#RenunciaBrendaLozano".

Incluso se han echado a andar consultas: "¿Cree que Brenda Lozano merece que le regalen un cargo como agregada cultural en España después de burlarse varias veces del Presidente López Obrador? Sí, merece el regalo. No lo merece".

--Mensajes de apoyo a Brenda Lozano

También hay comentarios de apoyo a Brenda Lozano por su designación, la escritora Sandra Lorenzano escribió: "¡Felicidades, querida @heraclesmigato!! ¡Qué orgullo!", Pablo Rendón escribe: "Ojalá tanta polémica gratuita alrededor del nombramiento de Brenda Lozano como agregada cultural en España sirva, también, para que su obra llegue a más lectores. Una de las voces más interesantes dentro de la nueva narrativa mexicana, sin duda. Lo demás es puro ruido".

En tanto, León Krauze dijo: "Hace muchos (demasiados) años, tuve el privilegio de que @heraclesmigato fuera mi alumna en un taller de revistas. Inteligente, sensible, creativa... ¡Qué suerte tiene la Embajada de México en España! Felicidades, Brenda." Y la actriz Claudia Ramírez, dijo: "Hacen TT a Brenda Lozano porque no piensa como ellos, los retrógradas, tan evidentes como siempre... felicidades".