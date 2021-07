Funcionarios del Gobierno se van "hamburguesando": López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que al avanzar su administración, algunos funcionarios del Gobierno federal se van "hamburguesando" (aburguesando), pero justificó este hecho al señalar que están sujetos a fuertes presiones y están enfrentando al bloque conservador, por lo que "hay que pegar ciertas sacudidas"

En su mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que con el paso del tiempo también hay funcionarios que se desaniman y pierden fuerza y aplomo.

"Independientemente de la honestidad del servidor público, se tiene que estar recordando cuál es nuestra función, hay que estar sacudiendo, hay que estar zarandeado (...) en Tabasco se llama 'zamareando la hamaca', siempre.

"Tenemos que renovarnos diario y no perder el entusiasmo de estar sirviendo al pueblo. Antes se llamaba la emoción social, entonces cuando va pasando el tiempo, pues algunos se van ´hamburguesando´ y hay que pegar ciertas sacudidas, y que no se olvide el propósito por el que estamos, que es la transformación y no permite la corrupción que es el principal problema del país, no permitirlo.

"No es que sean corruptos, sino que pierden fuerza, se desaniman. Además están sujetos a fuertes presiones, están enfrentando a todo el bloque conservador, hay que estar bien firmes en las convicciones para soportar, aguantar, tener aplomo", aseveró.