Fusión DIF-SIPINNA dejará indefensos a 38 millones de menores: Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Es preocupante la propuesta de fusionar el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) porque dejará a 38.2 millones de menores en la indefensión, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Se trata de una ley regresiva que impactará los derechos humanos, por lo que la Coparmex pidió al Congreso no aprobar la iniciativa.

"La fusión haría inviable la articulación del sistema con los gobiernos federal, estatal y municipal al estar adscrito como una dirección o unidad administrativa del DIF", además de que "le restaría margen de operación real".

La eventual integración de esos dos organismos "nos parece sumamente preocupante" porque el objetivo del DIF es asistencialista, no técnico ni coordinador, le restaría funciones de órgano operador a nivel nacional con los sectores público, social y privado.

Mientras que el SIPINNA es un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación que "es el responsable de establecer instrumentos, políticas y procedimientos, servicios y acciones de protección, con un enfoque integral, de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes".

Añadió que "si la propuesta presidencial argumenta que el mismo personal y presupuesto asignado al organismo será absorbido y ejercido, respectivamente, por el DIF, no existe un ahorro que justifique la intención; esto sin mencionar que buscar ahorros dentro en la Administración Pública Federal, no puede ni debe ser el eje rector de reformas cuyas consecuencias podrían dejar en la indefensión a 38.2 millones de menores".