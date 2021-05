Gálvez exige que funcionarios de Miguel Hidalgo respondan por 40 mdp

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México le apuestan a la impunidad, al no asistir a las audiencias sobre la denuncia que interpuso por el quebrantamiento de 40 millones de pesos para la remodelación del mercado Escandón.

Recordó que hace más cuatro años, el 17 de noviembre de 2016, presentó una denuncia contra servidores públicos encabezados por el entonces jefe delegacional, Víctor Hugo Romo, por el pago de 40 millones 74 mil 205 pesos para la remodelación de dicho mercado, sin que los trabajos se ejecutaran.

"En ese mercado se había prometido construir una alberca y una estancia infantil para disfrute de los vecinos de la colonia Escandón. Las obras se anunciaron con bombo y platillo; sin embargo, nunca se realizaron, pero sí se pagaron. La alberca la tenían los locatarios cuando llovía, todo el mercado se inundaba", aseguró la senadora.

Aclaró que si de verdad la Alcaldía quiere combatir la corrupción, debe asistir a las audiencias y enfrentar a los tribunales, pero sobre todo explicar dónde quedaron los 40 millones que pesos que se destinaron al proyecto, pues la Contraloría Interna de la Miguel Hidalgo, al concluir una auditoría, confirmó que se autorizó el pago de obras públicas en el mercado, sin que éstas fueran acreditadas con documentación.

Xóchitl Gálvez informó que incluso, uno de los involucrados en la denuncia ofreció realizar los trabajos pagados no ejecutados, aunque -aclaró- eso lo tendrá que determinar el juez.

"Todas las autoridades deben dar la cara por este delito. El hecho de que no se presenten a los tribunales quiere decir que le siguen apostando a la impunidad, no tienen argumento", denunció la senadora panista.