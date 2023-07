Gálvez le recuerda a AMLO cuando dijo que no inventaría delitos a opositores

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La aspirante a la candidatura presidencial en el Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, recordó con un video al que tituló "López vs Obrador" cuando el presidente aseguraba que no destruiría a sus adversarios.



En Twitter, la senadora panista compartió las imágenes de López Obrador cuando era candidato y decía: "Nosotros no odiamos, ni inventaremos delitos, ni buscaremos venganzas, no vamos a perseguir a nadie, no inventaremos delitos, seremos absolutamente respetuosos de nuestros adversarios, nosotros nunca vamos a destruir a nuestros adversarios".

Sin embargo, las imágenes y las frases se intercalan con lo dicho recientemente por el presidente sobre Gálvez. "La señora Xóchitl", "un triciclo de tamales", "¿no tienes ahí lo de Xóchitl?".

A pesar de que desde la semana pasada, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó medidas contra el presidente de la República para que se abstenga de estos pronunciamientos, además del retiro de las conferencias matutinas del 3, 4, 5 y 7 de julio, esto aún no ha sucedido.

El INE no ha podido notificar al Ejecutivo sobre las medidas interpuestas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que evite posicionamientos electorales tras sus declaraciones contra Xóchitl Gálvez, debido a que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República suspendió plazos a causa de su primer periodo vacacional.

En tanto, el Presidente dijo el viernes pasado que dejará de hacerlo al ser notificado.