Garantiza Arturo Zaldívar autonomía del juez Gómez Fierro

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar afirmó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha encontrado nada irregular en torno al juez Especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha otorgado amparos contra las reformas Eléctrica y de Telecomunicaciones, impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mediante un mensaje en una red social, el ministro aseguró que se seguirá garantizando la autonomía de Gómez Fierro, duramente criticado por el Ejecutivo federal y dependencias del gobierno federal.

Zaldívar indicó que el Consejo de la Judicatura Federal "tiene sus propios medios de control y no ha encontrado nada irregular en relación con el juez Gómez Fierro, a quien seguiremos garantizando, como a todas las personas juzgadoras federales, su plena autonomía".

Tras dar el primer revés contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía (Panaut), el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, acusó que Juan Pablo Gómez Fierro, es el juez que "utilizan a contentillo" diversos grupos y que "defiende intereses particulares o intereses contrarios a la seguridad del país".

Este viernes se informó que el juez Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió 24 nuevas suspensiones definitivas en los juicios de amparo promovidos por asociaciones civiles y particulares contra el Panaut, con lo que suman 29.

La medida cautelar otorgada se concedió para el efecto de que no se aplique a los quejosos la obligación de registrar su línea telefónica móvil en el cuestionado Panaut y, en consecuencia, no le sea cancelada por su falta de registro.