Garantizado, el abasto de medicamentos oncológicos tras compras a varios países: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se compraron medicamentos contra el cáncer en Corea del Sur, Alemania, Cuba y Argentina por lo que está garantizado el abasto de estas medicinas.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que ya se firmaron los contratos con las farmacéuticas para adquirir dichos medicamentos.

"Ya se firmaron (los contratos), ya se tienen las compras de los medicamentos oncológicos, no van a faltar, y repito se compraron en Corea del Sur, en Alemania, en Cuba y en Argentina".

El coordinador de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del Instituto de Salud del Bienestar, Alejandro Calderón Alipi detalló que los medicamentos que se comprarán en la India no habrá problema de abasto, pese a la crisis que enfrentan en ese país por la pandemia de coronavirus.

"Ahora los principales países en donde compramos Los medicamentos oncológicos son Corea del Sur, Argentina, Cuba y Alemania, son los cuatro países, ya los medicamentos está llegando al país, el día de ayer miércoles nos enviaron las fotos de los embarques que ya están saliendo a México con todos los medicamentos que sirven para hacer las quimioterapias de los niños", señaló.

Calderón Alipi dijo que se adquirieron los medicamentos para garantizar el abasto durante todo el año.

"Ya compramos para todo el año, se pagó todo el año con estos cuatro países justo para no depender de un país como fue el año pasado", precisó.