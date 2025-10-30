logo pulso
Garantizan seguridad de trabajadores y derechohabientes del IMSS

El director del IMSS se reúne con el secretario de Seguridad para garantizar la protección del personal y usuarios.

Por El Universal

Octubre 30, 2025 08:45 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, se reunió esta tarde con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para refrendar la colaboración y garantizar la seguridad de trabajadores y derechohabientes.

"Seguiremos trabajando en equipo para alcanzar los resultados que nos ha encomendado la presidenta Claudia Sheinbaum", escribió en su cuenta de X, Zoé Robledo Aburto, director general del Seguro Social, donde también posteó fotografías con García Harfuch.

Detalló que desde el año 2021, el IMSS cuenta con el apoyo de la corporación de Protección Federal, adscrita a la SSPC, para garantizar la seguridad de trabajadores, derechohabientes, visitantes, así como el patrimonio e infraestructura del Instituto.

"En los últimos cinco años, el número de elementos de Protección Federal asignados al IMSS creció de 771 a 2 mil 995, quienes actualmente resguardan 136 instalaciones del IMSS en todo el país", manifestó.

