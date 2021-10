García Vilchis señala campaña de "mentiras e interpretaciones mañosas" sobre reforma eléctrica

Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló a medios de comunicación por "una campaña de mentiras, ataques e interpretaciones mañosas" sobre la reforma eléctrica.

García Vilchis acusó que en medios y redes sociales se emprendió "una cruzada para desinformar en torno a la reforma eléctrica".

"Que si se va nacionalizar la industria eléctrica, lo que no es verdad; que si le va a expropiar sus empresas a los privados, lo cual es falso; y hasta montando una campaña de miedo que va a subir las tarifas eléctricas; que se va a afectar con las energías limpias; que se va destruir el medio ambiente.

"Todo ello es más falso que los robots que replican las notas en redes sociales", expresó García Vilchis al exhibir a medios y analistas como Denise Dresser y Max Kaiser.

La encargada de "las mentiras de la semana" mencionó reacciones de sectores "que tuvieron mucho eco", como las del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

"El Ejecutivo envió al Congreso una reforma constitucional que busca favorecer a CFE al otorgar 54% de participación en el mercado energético. Restringir al sector privado encarece la generación eléctrica en detrimento de la competitividad y los precios a los consumidores", se pronunció el IMCO y García Vilchis refirió que esto no ocurrirá pues el objetivo principal es "garantizar el abasto de electricidad y los mejores precios para los consumidores".

Entre los "enemigos declarados de la reforma", Elizabeth García Vilchis mencionó a Denise Dresser y Max Kaiser, de quien dijo que era "director anticorrupción en el Instituto Mexicano de la Competitividad", además que lo acusó de difundir "mentiras disfrazadas de análisis".

"Es uno de los principales promotores de la desinformación", señaló la encargada de la sección, además que señaló "un dato curioso que muchos desconocen": "El actual director del diario Reforma era director del IMCO, organismo que destaca por defender los intereses empresariales".

"El señor Kaiser, que dice ocuparse de combatir la corrupción, en realidad se dedica a atacar permanentemente al gobierno (...) Kaiser se dedica de tiempo completo a denostar y atacar al gobierno, torciendo los hechos y desinformando al ciudadano", agregó García Vilchis.

Al respecto, el IMCO agradeció a la Presidencia por la mención a sus razones por las que rechazan la reforma eléctrica, entre ellas porque implicaría un retroceso para la competitividad en México.

El IMCO también lamentó la falta de rigor al atribuir a excolaboradores "injerencia en los análisis actuales" del Instituto.

Por su lado, Max Kaiser pidió a García Vilchis echarle "tantitas ganas a eso de no mentir tanto" y puntualizó que hace casi tres años que no trabaja en el IMCO.

"Instituto al que pertenecí con mucho orgullo, del que aprendí muchísimo, y al que considero pieza fundamental en el desarrollo democrático de México", escribió Kaiser en redes sociales.