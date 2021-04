Gasolineros piden no aprobar contrarreforma petrolera de AMLO

Un grupo de gasolineros de distintos estados del país, le enviaron una carta al coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, en el marco de la inminente aprobación de la contrarreforma petrolera presidencial, programada para este miércoles.

En esta carta, de la cual EL UNIVERSAL posee una copia, gasolineros, principalmente de Puebla y Tlaxcala, le imploran que no aprueben esa reforma, y argumentan que lo que propone ya está debidamente legislado y normado, y lo que adiciona es un exceso que los deja en total estado de indefensión y sólo propiciaría mayor corrupción y discrecionalidad.

Agregan que la iniciativa presentada el pasado 26 de marzo causa alarma y preocupación porque en las motivaciones advierten un enorme prejuicio y desconocimiento del sector energético y los excesos que propone la hacen completamente inconstitucional, pues aseguran que la toma de instalaciones equivale a una expropiación indirecta, viola sus derechos e inhibirá la inversión privada.

Precisan que sin ninguna restricción apoyan el combate a los delitos como el robo, trasiego, venta de combustible de origen ilícito, incluido el que ingresa al país de contrabando y sin pagar impuestos, y si algún permisionario no cumple con las obligaciones, sin duda, debe ser sancionado, pero de acuerdo a la gravedad de su falta.

"Usted como represente ciudadano, debe ser nuestra voz, deben defender nuestros intereses, su lealtad debe ser para proteger a nuestro país y sus instituciones, que con tanto esfuerzo y sufrimiento hemos construido a lo largo de los años, no es con estos excesos como se resolverán los graves problemas que aquejan a Pemex, ni despojando de sus empresas a los gasolineros", firma Luz María Jiménez Almazán, quien preside a los Gasolineros Unidos de los estados de Puebla y Tlaxcala A.C.