Gatell lo peor que le ha pasado al sistema de salud: Chertorivski

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL). – Si la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados sigue evitando que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell comparezca para rendir cuentas por sus acciones y resultados durante la pandemia, y el desabasto de medicamentos, de todas formas, lo hará con el paso del tiempo, señaló el diputado Salomón Chertorivski, secretario de la Comisión de Salud.

"Es una vergüenza ese señor, el señor López-Gatell es de lo peor que le ha sucedido al sistema de salud en nuestro país. Si su mayoría en el Congreso lo sigue perpetrando en que no venga a rendir cuentas, al tiempo, y el tiempo le hará rendir cuentas por lo que ha hecho a la salud de los y las mexicanas", aseguró.

Indicó que López-Gatell está obligado a comparecer ante el Congreso, pero los diputados de Morena, el Partido verde y el Partido del Trabajo han bloqueado en reiteradas veces los citatorios para evitar que suceda.

Explicó que el funcionario federal deberá rendir cuentas por más de 800 mil personas que fallecieron durante la pandemia por Covid-19 debido a las medidas erróneas impuestas por él.

"Llegará su momento de rendir cuentas por 800 mil personas que perdieron la vida durante la pandemia por sus negligencias y sus decisiones", aseveró.

Además de explicar por qué "quiere desaparecer 34 NOM de salud. Por qué el sistema de vacunación del país cayó a niveles no vistos desde los años 80"; y el desabasto de medicamentos, y por qué no se han registrado múltiples medicamentos a través de Cofepris, ya que López-Gatell es el responsable de dicha instancia.